Carabinieri spüren gestohlenes E-Bike auf

Von: luk

Bozen/Eppan – Doppelschlag für die Carabinieri: In zwei getrennten Fällen konnten die Beamten im Kampf gegen Diebstähle punkten.

In Bozen erhielt eine Frau ihr E-Bike im Wert von rund 2.000 Euro zurück. Das Rad war samt Zubehör entwendet worden. Die Besitzerin meldete den Diebstahl und lieferte den Carabinieri eine präzise Beschreibung samt Rahmennummer. Nach gezielter Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte das Fahrrad im Stadtviertel Don Bosco. Der Dieb ist bislang unbekannt, vom gestohlenen Zubehör fehlt jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

In Eppan überführten die Carabinieri einen 31-jährigen Bozner, der im Verdacht steht, in der Umkleide eines Hotels 500 Euro aus dem Spind eines Kollegen entwendet zu haben. Der als Kellner beschäftigte Mann soll das Schloss aufgebrochen und das Bargeld in verschiedenen Banknoten an sich genommen haben.

Dank Auswertung von Überwachungsvideos, für die die Ermittler stundenlang Material sichteten, gelang die Identifizierung und Nachweisung der Tat.