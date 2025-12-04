Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri starten mit Sicherheits-Schwerpunkt in die Skisaison
Carabinieri starten mit Sicherheits-Schwerpunkt in die Skisaison

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 10:00 Uhr
Carabinieri starten mit Sicherheits-Schwerpunkt in die Skisaison
Von: Ivd

Bozen – Mit einer Fachkonferenz des Juristen Carlo Busato haben die Carabinieri die diesjährige Skisaison offiziell eingeläutet. Busato, ein ausgewiesener Experte für die Sicherheitsvorschriften im Wintersport, sprach vor Angehörigen des Kommandos der Carabinieri Bozen sowie des Ausbildungszentrums in Wolkenstein.

Die jährliche Veranstaltung gilt als fester Bestandteil der Vorbereitung der Einsatzkräfte und soll die rechtlichen und operativen Kenntnisse im Bereich der alpinen Sicherheit vertiefen. Busato erläuterte dabei die geltenden Bestimmungen für Skipisten und Wintersportanlagen – von der Homologation von Trainingsstrecken über die Abgrenzung öffentlich zugänglicher Pisten bis hin zu den Vorgaben zu Signalisation und Zertifizierung.

Ein Schwerpunkt lag auf der Frage der zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeiten: Welche Pflichten haben Betreiber, Trainer, Vereine und Nutzer? Wie greifen Aufsichtspflichten ineinander? Und wie kann durch „umsichtige Fahrweise“, wie Busato es formuliert, das Risiko für Unfälle minimiert werden?

Auch der operative Teil kam nicht zu kurz. Busato ging detailliert auf jene Kontrollen ein, die im Fall eines Skiunfalls den Einsatzkräften obliegen – darunter die Überprüfung von Anlagen, Ausrüstung, Beschilderung und getroffenen Sicherheitsmaßnahmen. Die Carabinieri betonen, dass sie in der Wintersaison eine zentrale Rolle als Ansprechpartner und Kontrollorgan in den Skigebieten einnehmen.

Die hohe Teilnahmezahl bestätige den Stellenwert der Fortbildung innerhalb der Arma, heißt es weiter. Ziel bleibe es, die Sicherheit der Bürger, Wintersportler und Touristen in Südtirol bestmöglich zu gewährleisten – gerade zu Beginn der stark frequentierten Skisaison.

Bezirk: Bozen

