Carabinieri vollstrecken zwei Haftbefehle

Bozen – Auch die Carabinieri waren in den vergangenen Tagen aktiv, um Drogenhandel und Kriminalität zu bekämpfen. Am 14. März um 3.00 Uhr früh wurden sie in der Perathonerstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam. Bei einer Kontrolle des Migranten stellten die Carabinieri insgesamt sieben Gramm Haschisch, Kokain und Heroin sicher, das wohl für den Verkauf bestimmt war.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Am 13 März haben die Carabinieri in Bozen hingegen in der Museumsstraße einen Verdächtigen erblickt. Gegen den bereits polizeibekannten Migranten lag ein Haftbefehl wegen häuslicher Gewalt vor. Zudem wurden in seinem Besitz eine Dosis Heroin sichergestellt. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

Einem Sizilianer, der in Bozen wohnhaft ist ereilte ein ähnliches Schicksal. Er wurde ins den Hausarrest überstellt.