Chloraustritt löst Feuerwehreinsatz aus

Rain in Taufers – Ein Chloraustritt löste am Freitag in Rain in Taufers einen groß angelegten Feuerwehreinsatz aus. Mehrere Kilogramm der Substanz traten kurz vor 16.00 Uhr im Schimmbadbereich einer Pension aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die auch mit einem Gefahrgut-Einsatzteam angerückt waren, dichteten das Leck ab und sicherten den gesamten Gefahrenbereich.

Zwei Personen – es soll sich um die Mutter und ihre siebenjährige Tochter einer deutschen Urlauberfamilie handeln – atmeten Chlordämpfe ein. Die Frau und das Kind wurden von den eingetroffenen Rettungskräften betreut und ins Krankenhaus begleitet. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Vor Ort im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren des Pustertals sowie die Rettungskräfte.