Schmierereien auf Wanderweg: SHB zeigt sich verärgert

Von: luk

Vöran – Auf dem beliebten Wanderweg vom Gasthof Grüner Baum zur Leadner Alm ist es zu einer mutwilligen Sachbeschädigung gekommen. Wie der Südtiroler Heimatbund (SHB) mitteilt, haben unbekannte Personen dort politische Parolen zur Impfproblematik auf eine Holzbank und mehrere Steine geschmiert.

Die Schmierereien wurden am Sonntag von SHB-Obmann Roland Lang entdeckt, der die Vorfälle dokumentierte. Er zeigt sich verärgert über die Aktion: „Das Anbringen von Parolen in der Natur kann nur Menschen einfallen, die für eine offene Diskussion zu feige sind“, so Lang.

Der SHB kritisiert, dass immer wieder die Natur Schauplatz fehlender Diskussionskultur werde. In einer Mitteilung heißt es, dass Meinungsäußerung zwar ein demokratisches Grundrecht sei – diese jedoch nicht auf Kosten der Landschaft und öffentlichen Infrastruktur gehen dürfe.

Ob eine Anzeige erstattet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Gemeinde Vöran wurde laut SHB informiert.