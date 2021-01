Corona-Tests in Südtirol erstmals mit ausgebildeter Hundestaffel

Bozen/Bruneck – Um festzustellen, ob im Bereich der Schulen nach den Weihnachtsferien ein besonders hohes Infektionsrisiko besteht, werden ab Donnerstag, 7. Jänner 2021 die Schülerinnen und Schüler von mehreren Schulen des Landes getestet.

Es sind dies die Schülerinnen und Schüler der italienischsprachigen Grundschule „Galilei Galilei“ in Bruneck sowie aller italienisch- und deutschsprachigen Schulen der Oberstufe in Bruneck und des Realgymnasiums und der Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ in Bozen.

Letztere werden erstmals durch eine auf Coronaviren trainierte Hundestaffel „getestet“.

Die Ziele des Projektes und insbesondere auch die neue Testvariante werden in einer Pressekonferenz vorgestellt, und zwar am Dienstag, den 5. Jänner 2021 um 12.00 Uhr im Bozner Krankenhaus.