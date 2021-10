Coronaschutzimpfung – angesichts des steigenden Infektionsrisikos jetzt besonders wichtig

Bozen – Mit Stand vom gestrigen 28. Oktober 2021 gelten 360.334 Menschen oder 76,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahren als vollständig geimpft. Noch ist diese Quote zu niedrig. Bei vielen Menschen, die schon vor über sechs Monaten den Impfzyklus abgeschlossen haben, lässt die Schutzwirkung nach. Daher wird die Auffrischungsimpfung dringend empfohlen.

In Südtirol sind nunmehr 704.759 Coronaschutzimpfungen verabreicht worden. Seit der letzten Meldung am Freitag, den 22. Oktober sind 10.600 Impfungen dazugekommen. 360.334 Personen haben den Impfzyklus mit 2 Impfdosen beziehungsweise mit einer Dosis nach einer Genesung oder der Impfung mit dem Impfstoff Johnson&Johnson abgeschlossen, das sind 5.601 mehr als vergangene Woche. 76,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 12 Jahren gelten somit als vollständig immunisiert. Im Laufe der vergangenen Woche erhielten außerdem 3.163 Personen eine Auffrischungs- oder Boosterimpfung, weil sie in die Kategorie jener fallen, denen dazu geraten wird, ihren Impfschutz jetzt aufzufrischen.

Die beiden Impfbusse sind am heutigen Freitag, den 29. Oktober ihre letzten beiden Haltestellen in Sexten und Algund angefahren. Seit letztem Freitag haben sich immerhin 1.934 Südtirolerinnen und Südtiroler in einem der Impfbusse einen Impfschutz verabreichen lassen. Für die Impfbusse sind die Temperaturen zu kalt geworden, daher werden sie nun von Impfcontainern abgelöst. Ein derartiger Container wurde auch am Stegener Markt aufgebaut, wo der Besuch des beliebten Marktes mit einer Coronaschutzimpfung kombiniert werden konnte. Bereits ab nächster Woche gehen weitere Container auf die Reise.

In Südtirol steigen derzeit die Infektionszahlen, daher ist die Schutzimpfung jetzt besonders wichtig. Dies gilt nicht nur für Ungeimpfte, sondern auch für jene Personengruppen, denen aus unterschiedlichen Gründen die dritte Impfung empfohlen wird. Landesrat Thomas Widmann: „Mit Beginn der kälteren Jahreszeit wird das Risiko für eine Infektion wieder signifikant größer. Die Zahl der Ungeimpften ist noch immer viel zu hoch. Auch die Schutzwirkung der Booster- Impfung wird jetzt noch wichtiger. Wir müssen jetzt alle mithelfen, damit wir im Winter möglichst unseren gewohnten Aktivitäten nachkommen können. Dazu gehört in erster Linie der Impfschutz, aber auch die Einhaltung der bekannten AHA-Regeln.“

Generaldirektor Florian Zerzer zeigt sich angesichts des nachlassenden Impfschutzes bei älteren Menschen und gesundheitlich gefährdeten Personen besorgt: „Der Green Pass hat zwar eine Gültigkeit von zwölf Monaten, wir wissen jedoch mittlerweile, dass der Impfschutz schon früher nachlässt und das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus wieder steigt. Deshalb appelliere ich an alle Menschen über 60 Jahren, an alle Menschen mit gesundheitlichen Problemen und nicht zuletzt an das Gesundheitspersonal, bei denen die zweite Impfdosis schon länger als sechs Monate her ist, die Auffrischungsimpfung zu machen.“

Für diese Bevölkerungsgruppen ist es möglich, sich zur Auffrischungsimpfung anzumelden, entweder online unter dem Link https://sanibook.sabes.it oder telefonisch unter 0471 100999. Es kann jedoch auch ein Impftermin ohne Vormerkung für die Auffrischungsimpfung wahrgenommen werden.

Impftermine ohne Vormerkung gibt es morgen Samstag, den 30. Oktober in Bruneck, Brixen, St. Martin in Thurn und in St. Martin in Passeier. Nach dem Allerheiligen-Wochenende wird am Dienstag, den 2. November weitergeimpft, und zwar im Impfzentrum Julia in Meran, in Schlanders (nur mit Vormerkung), in Auer und in Bruneck.

Alle Impftermine ohne Vormerkung sind auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter folgendem Link ersichtlich: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/ impftermine/alle-impftermine Impftermine können, wenn gewünscht, auch vorgemerkt werden, und zwar online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 28.10.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 704.759 (+10.600)

Erstdosis: 374.622 (+2.021)

Zweitdosis: 319.634 (+5.416)

Drittdosis: 10.503 (+3.163)

vollständig geimpfte Personen: 360.334 (+5.601)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.180

Zweitdosis: 27.137

Drittdosis: 5.409

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 40.805

Zweitdosis: 36.570

Drittdosis: 1.478

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 50.098

Zweitdosis: 43.640

Drittdosis: 1.369

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 69.502

Zweitdosis: 60.208

Drittdosis: 1.113

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 59.721

Zweitdosis: 50.417

Drittdosis: 610

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 48.923

Zweitdosis: 39.729

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen Erstdosis: 47.984 Zweitdosis: 39.090

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 17.380

Zweitdosis: 14.124

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 11.029

Zweitdosis: 8.719

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten drei Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 86,9 Prozent; 70+: 88,2 Prozent; 60+: 85,5 Prozent; 50+: 82,6 Prozent; 40+: 81,2 Prozent; 12-39: 74,9 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 268.106

Zweitdosis: 242.794

Drittdosis: 10.503

Moderna

Erstdosis: 33.271

Zweitdosis: 31.252

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.446

Zweitdosis: 45.588

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.799

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it

Informationen für die Medien: Abteilung Kommunikation, Südtiroler Sanitätsbetrieb