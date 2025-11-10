Crash bei Klausen: Eine Person verletzt

Von: luk

Klausen – Am Montag ist es gegen 14.45 Uhr bei Klausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im angrenzenden Gelände zum Stillstand gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klausen befand sich eine Person im Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch ohne hydraulisches Rettungsgerät befreit werden. Das Notarztteam des Weißen Kreuzes Klausen versorgte die verletzte Person vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus.

Neben der Feuerwehr Klausen standen auch die Freiwillige Feuerwehr Villanders, das Weiße Kreuz, die örtlichen Behörden sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, und die Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.