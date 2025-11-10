Aktuelle Seite: Home > Chronik > Crash bei Klausen: Eine Person verletzt
Ins Krankenhaus gebracht

Crash bei Klausen: Eine Person verletzt

Montag, 10. November 2025 | 15:57 Uhr
IMG_7951
Freiwillige Feuerwehr Klausen
Schriftgröße

Von: luk

Klausen – Am Montag ist es gegen 14.45 Uhr bei Klausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im angrenzenden Gelände zum Stillstand gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klausen befand sich eine Person im Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch ohne hydraulisches Rettungsgerät befreit werden. Das Notarztteam des Weißen Kreuzes Klausen versorgte die verletzte Person vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus.

Neben der Feuerwehr Klausen standen auch die Freiwillige Feuerwehr Villanders, das Weiße Kreuz, die örtlichen Behörden sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, und die Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
94
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
67
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
52
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
49
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
35
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 