David Demetz [80] nur mehr tot geborgen

Suchaktion in Gröden

Von: mk

St. Ulrich – In St. Ulrich in Gröden hat eine Suchaktion ein trauriges Ende genommen. Seit Sonntagnachmittag galt David Demetz als vermisst. Am Montagmorgen ist der 80-Jährige tot aufgefunden worden.

Der Mann war von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Noch am selben Abend wurde eine Suchaktion gestartet.

Im Einsatz standen Bergrettungsdienst und Feuerwehr. Auch in der Nacht war die Suche fortgesetzt worden.

Wie stol.it berichtet, wurde der leblose Körper des Mannes gegen 8.00 Uhr in der Balest-Zone, etwa 100 Meter unterhalb der sogenannten „Gran Roa“ entdeckt und vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 geborgen.

Der 80-Jährige ist offensichtlich abgestützt und hat sich tödliche Verletzungen zugezogen. Die Finanzpolizei und die Carabinieri führen nun Ermittlungen zum Unfallhergang durch.