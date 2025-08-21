Aktuelle Seite: Home > Politik > Neuer Quästor Ferrari im Meraner Rathaus empfangen
Treffen

Neuer Quästor Ferrari im Meraner Rathaus empfangen

Donnerstag, 21. August 2025 | 15:25 Uhr
PXL_20250821_094339061[2]
gmmr
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Heute Vormittag haben Bürgermeisterin Katharina Zeller und Vizebürgermeister Nerio Zaccaria im Meraner Rathaus den neuen Quästor von Bozen, Dr. Giuseppe Ferrari, empfangen. Mit dabei war auch der Vizequästor und Leiter des Meraner Polizeikommissariats, Dr. Carlo Casaburi.

Anschließend wünschten Bürgermeisterin Zeller und Vizebürgermeister Zaccaria sowie die ebenfalls anwesende Generalsekretärin Lucia Attinà dem neuen Quästor Ferrari viel Erfolg für seine Arbeit und zeigten sich überzeugt, dass die Gemeinde Meran und die Staatspolizei die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und weiter ausbauen werden, um Ordnung und Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Dr. Giuseppe Ferrari, gebürtig aus Busseto (Parma), war bereits Quästor in Potenza, Reggio Emilia und Massa Carrara.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
38
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
32
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 