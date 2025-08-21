Neuer Quästor Ferrari im Meraner Rathaus empfangen

Von: mk

Meran – Heute Vormittag haben Bürgermeisterin Katharina Zeller und Vizebürgermeister Nerio Zaccaria im Meraner Rathaus den neuen Quästor von Bozen, Dr. Giuseppe Ferrari, empfangen. Mit dabei war auch der Vizequästor und Leiter des Meraner Polizeikommissariats, Dr. Carlo Casaburi.

Anschließend wünschten Bürgermeisterin Zeller und Vizebürgermeister Zaccaria sowie die ebenfalls anwesende Generalsekretärin Lucia Attinà dem neuen Quästor Ferrari viel Erfolg für seine Arbeit und zeigten sich überzeugt, dass die Gemeinde Meran und die Staatspolizei die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und weiter ausbauen werden, um Ordnung und Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Dr. Giuseppe Ferrari, gebürtig aus Busseto (Parma), war bereits Quästor in Potenza, Reggio Emilia und Massa Carrara.