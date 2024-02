Der Notruf des Nachbarn rettet 87-Jähriger das Leben

Leifers – Verzweifelte Hilfeschreie und ein verschlossenes Appartement – das haben die Carabinieri von Branzoll in der vergangenen Nacht vorgefunden, als sie einer Seniorin aus Leifers zu Hilfe geeilt sind.

Gegen 3.00 Uhr in der Früh sind die Ordnungshüter bei der Wohnung in der N. Sauro-Straße angekommen, nachdem der Notruf eines Nachbarn eingegangen war. Obwohl die Hilferufe der 87-Jährigen deutlich zu vernehmen waren, öffnete niemand die Tür. Eine Kontaktaufnahme mit der Frau schien nicht möglich. Niemand konnte genau sagen, was los war.

Deshalb wandten sich die Carabinieri an die Freiwillige Feuerwehr von Leifers, die den Ordnungshütern Zugang zur Wohnung im ersten Stock des Gebäudes zu verschafften. Im Inneren angelangt, wurde rasch klar, in welch misslicher Lage sich die Seniorin befand.

Die 87-Jährige lag vermutlich bereits seit Stunden mit dem Rücken auf dem Boden, während ihr Kopf unter einem Kleiderschrank eingeklemmt war. Offenbar war die Frau auf verhängnisvolle Weise gestürzt und konnte sich nicht selbst befreien. Trotzdem ist sie bei Bewusstsein geblieben.

Die Carabinieri und die Wehrleute leisteten der Frau, die alleine lebt, erste Hilfe und halfen ihr beim Anziehen sauberer Kleidung. Gleichzeitig wurde ihre Tochter verständigt, die gleich in der Nähe lebt.

Nachdem die Seniorin von ihrer Tochter ins Bozner Krankenhaus gebracht worden war, wurde sie am Mittwochvormittag bereits wieder entlassen und konnte zurück nach Hause kehren. Abgesehen vom Schrecken hat sich die Frau glücklicherweise keine schwereren Verletzungen zugezogen.

Die Tochter zeigte sich den Rettungskräften gegenüber äußerst dankbar und erleichtert. Doch ohne die Aufmerksamkeit des Nachbarn, der die Notrufnummer 112 gewählt hat, hätte die Situation möglicherweise ein weit schlimmeres Ende nehmen können.