Der rüde E-Biker

Eskalation in Tiroler Wald mit zwei Verletzten

Von: luk

Brixlegg – Ein Konflikt um das Wegerecht auf einem privaten Forstweg in Brixlegg, Tirol, endete am Dreikönigstag mit einer handfesten Auseinandersetzung: Ein bislang unbekannter E-Biker griff einen 51-jährigen Familienvater und dessen 17-jährigen Sohn an, nachdem er auf das Fahrverbot hingewiesen worden war. Beide erlitten leichte Verletzungen und natürlich einen ordentlichen Schrecken. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem flüchtigen Täter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr, als der E-Biker trotz Verbots auf dem privaten Forstweg unterwegs war.

Nach einer kurzen Diskussion reagierte der Mann laut Polizei äußerst aggressiv, ging mit erhobener Faust auf den Familienvater los und brachte auch dessen Sohn, der seinem Vater zur Hilfe kam, zu Fall.

Nach der Attacke flüchtete der Täter in Richtung Silberbergalm.

Die Polizei hat eine detaillierte Täterbeschreibung veröffentlicht: Der Mann ist etwa 50 bis 70 Jahre alt, trug einen auffälligen roten Fahrradhelm, eine türkise Sonnenbrille mit dunkler Verglasung, ein gelbes Trikot, darüber ein grauschwarzes Sportsweatshirt sowie eine schwarze Fahrradhose und einen Trinkrucksack. Sein E-Bike war mit einem Monster-Sticker an der Federgabel versehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kramsach entgegen.