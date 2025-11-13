Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutsche Ermittler finden 500 Kilo Kokain in Bananenkartons
500 Kilo Kokain wurden in Norddeutschland in Bananenkartons entdeckt

Deutsche Ermittler finden 500 Kilo Kokain in Bananenkartons

Donnerstag, 13. November 2025 | 15:02 Uhr
500 Kilo Kokain wurden in Norddeutschland in Bananenkartons entdeckt
APA/APA/dpa/Christian Charisius
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Im norddeutschen Lübeck und vier angrenzenden Kreisen haben Rauschgiftfahnder von Polizei und Zoll insgesamt mehr als 500 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die Drogen waren in Bananenkartons versteckt, die an mehrere Filialen eines Discounters geliefert worden waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Erste Pakete entdeckten Beschäftigte demnach am Montag bei der Warenannahme. Auch am Dienstag wurden weitere Drogenpakete gefunden und beschlagnahmt.

Betroffen waren laut Mitteilung neben mehreren Filialen in Lübeck auch Discounter in den umliegenden Kreisen. Auch in einer Hamburger Filiale wurde Rauschgift entdeckt. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Hamburger Zollfahndung und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

