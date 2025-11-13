Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Arbeitsmigration im Oktober 2025

Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland

Donnerstag, 13. November 2025 | 12:37 Uhr
Die Statistik zeigt es: Nicht nur Akademikerinnen und Akademiker verlassen Südtirol, sondern zunehmend auch Maturantinnen und Maturanten, die soeben erst in die Arbeitswelt eingestiegen sind.
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Der Trend ist klar: Immer mehr junge Menschen mit guter Ausbildung verlassen Südtirol – häufig in Richtung Österreich, Deutschland oder Italien: „Vor 15 Jahren sind in einem Fünfjahreszeitraum noch höchstens 1.500 Südtiroler der Altersgruppe 20 bis 49 Jahre in eines der deutschsprachigen Nachbarländer ausgewandert; inzwischen sind es rund 7.000 Personen“, erläutert Stefan Luther, der Direktor des Arbeitsmarktservice Südtirol.

„Das heißt: Pro Jahr wandern etwa 800 Südtiroler und Südtirolerinnen mehr in diese Länder aus, als Menschen aus diesen Ländern nach Südtirol zuwandern”, berichtet Luther von der neuesten Analyse, die die Arbeitsmarktbeobachtung durchgeführt hat.

Wer nicht in Südtirol geboren wurde, wanderte häufiger wieder ab – in einigen Fällen, etwa bei italienischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen, wiederum in die Ursprungsregionen.

Ein bedeutsamer Zusammenhang bestehe zwischen Bildungsgrad und Auswanderung: Unter jenen, die eine Lehre absolviert oder eine berufliche Landesfachschule besucht haben, betrage der Anteil der 19- bis 34-Jährigen, die auswandern, vergleichsweise geringe neun Prozent. Bei den Maturanten  liege der Anteil deutlich höher, nämlich bei 24 Prozent. “Dabei zeigt sich: Nicht nur Studierende, sondern auch rund zehn Prozent jener, die direkt nach der Matura in die Arbeitswelt eingestiegen sind, wandern aus. Besonders fällt auf, dass gerade Maturanten und Maturantinnen mit guten Abschlussnoten überproportional aus Südtirol auswandern”, schließt Luther.

„Wir müssen Jugendliche früh an attraktive Arbeitsplätze binden, etwa durch gute Orientierungspraktika oder hochwertige Sommer- und Einstiegsjobs. Der Südtiroler Arbeitsmarkt muss in allen Facetten wettbewerbsfähig sein: faire Entlohnung und transparente Karrierewege, Weiterbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, gute Vereinbarkeit und leistbares Wohnen für Beschäftigte. Das ist eine gemeinsame Herausforderung, um mehr Talente in Südtirol zu halten und für Südtirol zu gewinnen“, erklärt Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof.

25 Prozent der Auswandernden kehren zurück

Betrachtet man die in Südtirol Geborenen, die zwischen 2011 und 2015 das Land verlassen haben, so zeige sich, dass zehn Jahre nach ihrem Wegzug rund 25 Prozent wieder in Südtirol gemeldet sind.

Die Motive sowohl für die Auswanderung als auch für eine mögliche Rückkehr seien vielfältig und werden im Rahmen einer derzeit laufenden Studie näher untersucht. Unabhängig davon stellt Luther fest: „Unser Arbeitsmarkt kann nicht in allen Aspekten mit jenem der österreichischen und deutschen Bundesländer sowie der Schweizer Kantone mithalten. An einer Steigerung der Attraktivität des Arbeitsmarktes führt kein Weg vorbei.“

Die aktuellen “Arbeitsmarkt-News” sind hier verfügbar.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Kommentare
46
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
42
Italien senkt die Einkommensteuer
Welche Treibstoffe lohnen sich 2025 noch?
Kommentare
32
Welche Treibstoffe lohnen sich 2025 noch?
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Kommentare
32
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
31
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Anzeigen
Mobil im Wandel
Mobil im Wandel
Wenn das Smartphone zur Wirtschaftsmacht wird
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 