Nur zehn Monate nach Inbetriebnahme

Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO

Mittwoch, 12. November 2025 | 11:19 Uhr
Autobahnbrücke in China stürzt nur Monate nach Fertigstellung ein
X/poner3485
Von: Ivd

Sichuan – Gerade erst im Januar fertiggestellt, jetzt schon Geschichte: Eine über siebenhundertfünfzig Meter lange Autobahnbrücke in der chinesischen Provinz Sichuan ist gestern Nachmittag teilweise eingestürzt. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand, denn die Brücke war zum Zeitpunkt des Unglücks bereits gesperrt.

Die Hongqi-Brücke – zu Deutsch „Rote Fahne“ – liegt im autonomen Bezirk Ngawa und führt einhundertzweiundsiebzig Meter über dem Dadu-Fluss. Sie ist Teil einer wichtigen Autobahnverbindung nach Tibet. Laut den Behörden löste ein Erdrutsch das Drama aus. Videos in den sozialen Medien und im chinesischen Staatsfernsehen zeigen, wie Pfeiler in Ufernähe nachgeben und ein Teil der Konstruktion abbricht.

JW Video 1EkSkoPb-WMEAbbiU

Risse kündigten Katastrophe an

Bereits am Montag hatten Kontrolleure Risse in der Fahrbahn entdeckt. Zuvor hatte sich der Berghang, an den die Brücke gebaut worden war, bereits verformt. Die Behörden reagierten prompt und sperrten die Strecke. Eine Entscheidung, die möglicherweise Leben rettete.

Besonders brisant: Die Brücke war gerade einmal zehn Monate alt. Nach Angaben der Baufirma wurde erst im Januar der Bau final geschlossen. Dass ein derart junges Bauwerk so schnell einstürzt, wirft Fragen zur Qualität und Sicherheit auf.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass eine Umleitung eingerichtet wurde. Die genaue Ursache des Unglücks werde derzeit untersucht. Für Autofahrer auf der wichtigen Verbindung nach Tibet bedeutet das vorerst: längere Fahrzeiten und Geduld.

