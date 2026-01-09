Sorge vor staatlicher Gewalt bei Protesten im Iran

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Inmitten massiver Proteste gegen die autoritäre Staatsführung ist der Iran fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Nur sehr wenige Informationen dringen nach außen. Die Bevölkerung ist vom Internet abgeschnitten. Damit reagiert die Staatsführung auf die bisher heftigsten Demonstrationen seit Beginn der Unruhen Ende Dezember. Irans oberster Führer verurteilte die landesweiten Proteste scharf.

In einer am Freitag veröffentlichten Rede sprach Ayatollah Ali Khamenei von “Unruhestiftern” und “dem Land schädlichen” Menschen. “Es gibt auch Leute, deren Arbeit Zerstörung ist”, sagte er. Sie richteten Zerstörung an, “nur damit sich der Präsident der Vereinigten Staaten freut”, sagte das Staatsoberhaupt in Hinblick auf Donald Trump.

Menschenrechtsorganisationen zufolge sind schon jetzt Dutzende Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. Auch auf Seite der Staatskräfte soll es Todesopfer geben. Laut Amnesty International und Human Rights Watch wurden bisher mindestens 28 Menschen – darunter Kinder – in 13 Städten erschossen. Hunderte seien willkürlich festgenommen worden und von Folter und Misshandlung bedroht.

Internet vollständig abgeschaltet

Der US-Präsident hatte der iranischen Führung bereits mehrfach mit einem Einschreiten gedroht, sollte die Staatsmacht Demonstranten töten. Am Donnerstagabend erlebte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle Ende Dezember. Der iranische Sicherheitsapparat hat das Internet für die Bevölkerung seit mehr als 14 Stunden vollständig abgeschaltet.

Nur der staatliche Rundfunk veröffentlicht auf seinem Telegram-Kanal noch offizielle Nachrichten aus dem Land. Andere Medien mussten ihre Arbeit einstellen. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten einen Einbruch des Web-Traffics um 99,9 Prozent. Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats dürfte das Internet weiter frei nutzen können. Auch per Telefon waren Kontakte im Iran zunächst nicht mehr erreichbar.

Die vollständige Internetsperre weckt Erinnerungen an das staatliche Vorgehen vor rund sechs Jahren: Damals protestierten vor allem Menschen wegen stark gestiegener Benzinpreise. Der Staat verhängte eine fast einwöchige Internetsperre, während der nach Schätzungen von Menschenrechtlern Hunderte Demonstrierende getötet wurden. In sozialen Medien äußerten viele Iranerinnen und Iraner die Sorge vor einer Wiederholung der Gewalt.

Justiz kündigt harte Strafen für Demonstranten an

Die iranische Justiz drohte den Demonstrierenden enorme Strafen an. “Die Bestrafung der aufrührerischen und unruhestiftenden Elemente wird entschlossen, maximal und ohne jegliche gesetzliche Nachsicht erfolgen”, sagte Justizchef Gholamhossein Mohseni Ejei dem staatlichen Rundfunk zufolge.

Berichte über zahlreiche Tote

Unterdessen mehren sich Berichte über zahlreiche Tote, nachdem Sicherheitskräfte am Donnerstag das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen. Nicht verifizierte Videos in sozialen Netzwerken zeigen blutüberströmte junge Menschen nach einer Kundgebung auf dem Boden eines Gebäudes in einem Vorort nahe der Hauptstadt Teheran. Der staatliche Rundfunk sprach in einem Bericht von Demonstrationen, die “von terroristischen Elementen unterwandert” worden seien. Demnach kamen am Donnerstag mehrere Menschen ums Leben.

Zahlreiche Flüge in den Iran gestrichen

Zahlreiche für Freitag geplante Flüge in den Iran sind gestrichen worden. Betroffen sind mindestens sechs Verbindungen zwischen Dubai und iranischen Städten wie Teheran, Shiras und Mashhad. Außerdem wurden mindestens fünf Flüge von Turkish Airlines von Istanbul nach Teheran annulliert. Dies geht aus den Webseiten der Flughafenbetreiber in Dubai und Istanbul hervor.

EU nennt Gewalt gegen Demonstranten “unannehmbar”

Die EU verurteilte das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten im Iran. “Jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist unannehmbar”, sagte EU-Kommissionssprecher Anouar El Anouni am Freitag in Brüssel. “Wir fordern die iranischen Behörden nachdrücklich auf, die Rechte auf Meinungsfreiheit und friedliche Versammlung zu wahren und den Internetzugang für alle wiederherzustellen”, fügte er hinzu.

Der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, betonte in einer Aussendung, es wäre jetzt entscheidend, “den Menschen im Iran beizustehen und diese Proteste klar zu unterstützen. Wir erleben einen historischen Moment, wie es ihn nur selten gibt – ein Zeitfenster, in dem echte Veränderung möglich wird. Die Europäische Union darf in dieser Phase nicht schweigen, sondern muss sich unmissverständlich an die Seite der mutigen Protestierenden stellen.”

“Das iranische Volk zeigt außergewöhnlichen Mut”, sagten die ÖVP-Abgeordneten Andreas Minnich und Gudrun Kugler laut Aussendung. “Die internationale Gemeinschaft ist gefordert sich solidarisch zu zeigen.”