Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs

Von: luk

Meran – Was wie ein E-Scooter aussah, entpuppte sich als regelrechtes Hochleistungsgefährt: Am Nachmittag des 7. Jänners stoppte die Stadtpolizei Meran einen minderjährigen Lenker, der mit einem deutlich „außer Rand und Band“ geratenen Elektro-Scooter durch die Galileo-Galilei-Straße Richtung Stadtzentrum flitzte.

Den Exekutivbeamten fiel vor allem eines auf: das Tempo. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, warum. Der Scooter war mit einem der leistungsstärksten derzeit erhältlichen Motoren ausgestattet. Dieser hat satte 4.000 Watt Leistung und eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von über 100 km/h, teilen die Ordnungshüter mit.

Damit lag das Gefährt weit jenseits der gesetzlichen Grenzen. Der neue Straßenkodex erlaubt für E-Scooter maximal 500 Watt Leistung und höchstens 20 km/h.

Die Konsequenz folgte umgehend: Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Die Stadtpolizei verweist in diesem Zusammenhang erneut auf die geltenden Regeln und warnt vor den erheblichen Sicherheitsrisiken solcher illegalen Umbauten.