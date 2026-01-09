Aktuelle Seite: Home > Politik > Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Bau wird rechtzeitig fertig

Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb

Freitag, 09. Januar 2026 | 15:54 Uhr
speicherbecken antholz plan
lpa
Von: Ivd

Antholz – In Antholz ist ein zentrales Infrastrukturprojekt für den Wintersport rechtzeitig abgeschlossen worden: Das neue Speicherbecken für die Beschneiungsanlage ist fertiggestellt und bereits in Betrieb. Damit ist die Grundlage geschaffen, um die Pisten auch bei schwierigen Wetterbedingungen zuverlässig mit technischem Schnee zu versorgen.

Das Becken fasst rund 31.500 Kubikmeter Wasser und ist etwa 8,5 Meter tief. Gesichert wird die Anlage durch einen rund zehn Meter hohen Damm, der das Wasser zurückhält. Die Dimensionen zeigen, welche Bedeutung dem Projekt beigemessen wird – insbesondere mit Blick auf die kommenden sportlichen Großereignisse in der Region.

Ziel der Investition ist es, die Schneesicherheit langfristig zu erhöhen und unabhängiger von natürlichen Niederschlägen zu werden. Gerade in Zeiten steigender Temperaturen gilt eine leistungsfähige Beschneiung als entscheidender Faktor für einen stabilen Winterbetrieb.

Ergänzend zum Speicherbecken wurde ein zusätzlicher Wasserzuleitungspunkt errichtet, der die bestehende Beschneiungsanlage unterstützt. Diese neue Verbindung wurde in den vergangenen Wochen getestet und ebenfalls erfolgreich in Betrieb genommen.

Mit dem Abschluss der Arbeiten sieht sich Antholz gut gerüstet für die laufende und die kommenden Wintersaisonen. Verantwortliche sprechen von einem wichtigen Schritt, um Qualität, Sicherheit und Planbarkeit im Skibetrieb nachhaltig zu verbessern.

Bezirk: Pustertal

Bezirke

Pustertal

