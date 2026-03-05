Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Jetzt schmerzt es auch im Auge

Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde

Donnerstag, 05. März 2026 | 13:53 Uhr
Tankstelle
pixabay.com
Von: luk

Bozen – Die Treibstoffpreise in der Region Trentino-Südtirol steigen weiter an. Wie aus Daten von “Prezzi Benzina” sowie der Seite spritpreise.it hervorgeht, kostet ein Liter Diesel in der Region inzwischen mehr als zwei Euro.

An einer Tankstelle in Bozen Süd liegt der Preis demnach bei 2,040 Euro pro Liter. Auch in anderen Südtiroler Orten wurde die psychologisch wichtige Marke geknackt – etwa in Bruneck, Sterzing oder Algund. In Rovereto nähert sich der Dieselpreis mit 2,098 Euro pro Liter sogar bereits der Marke von 2,10 Euro.

Die Preise für Benzin liegen derzeit noch unter der Zwei-Euro-Schwelle. Hintergrund des aktuellen Preisanstiegs sind unter anderem die Auswirkungen des Krieges im Iran auf die internationalen Energiemärkte.

Dass Treibstoffpreise über zwei Euro liegen, ist allerdings nicht völlig neu. Bereits im September 2023 kostete ein Liter Benzin in Bozen 2,035 Euro. Auch entlang der Brennerautobahn wurden in der Vergangenheit ähnlich hohe Preise registriert, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa – etwa im Juni 2018 mit 2,08 Euro pro Liter sowie schon im Juni 2014.

Bezirk: Bozen

