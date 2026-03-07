Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lange Staus nach schwerem Unfall auf Tiroler Fernpassstraße
Lange Staus nach schwerem Unfall auf Tiroler Fernpassstraße

Samstag, 07. März 2026 | 11:25 Uhr
Von: apa

Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt. Bei dem Unfall kollidierten kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein Bus, laut Leitstelle Tirol wurden fünf Personen ins Spital gebracht. Laut ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen Bichlbach und Lermoos (Bez. Reutte). Es gab kilometerlange Staus in beide Richtungen. Nach 9.00 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig angehalten, die Kolonnen lösten sich nur langsam auf.

Die Staus reichten teilweise bis Nassereith zurück, in der Gegenrichtung staute sich der Verkehr fast bis Reutte zurück. Ein Ausweichen war nur großräumig möglich. Gegen 11.00 Uhr betrug die Länge des Staus laut ÖAMTC in Richtung Norden noch immer gut 17 Kilometer. Vor Ort im Einsatz waren unter anderem ein Notarzthubschrauber sowie Kräfte von Rettung und Feuerwehr. Während der Rettungseinsatz laut Angaben der Leitstelle gegen 11.00 Uhr abgeschlossen war, dauerte der Feuerwehreinsatz weiter an, da ausgetretener Treibstoff gebunden werden musste.

