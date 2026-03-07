Bessere Flussdynamik in der Rienz: Schotter für Inseln und Auwälder

Von: luk

Vintl/Kiens – Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost in der Agentur für Bevölkerungsschutz beginnt am 9. März mit Arbeiten an der Rienz zwischen Vintl und Kiens oberhalb der Ilsterner Au. “Durch das Einbringen von Schottermaterial soll die Flussdynamik unterstützt werden”, erklärt Amtsdirektor Sandro Gius: “Die Bildung von Inseln, von wechselreichen Ufern, die Erhaltung von Feuchtgebieten und Auwäldern als typische Landschaftselemente soll dadurch gefördert werden.”

“Der Bautrupp mit Vorarbeiter Martin Riml nutzt notwendige Bachbetträumungen von Seitenbächen der Rienz in unmittelbarer Nähe, etwa des Gruipbaches und des Winnebaches, und der Rienz in St. Lorenzen, wo jetzt gerade Revitalisierungsarbeiten durchgeführt werden“, berichtet Projektantin und Bauleiterin Sabrina Horak: “Das Material aus diesen Bachbetträumungen bringen wir oberhalb der Ilsterner Au an ausgewählten Stellen ein, die aus hydraulischer Sicht unbedenklich sind. Durch diese Materialzugabe erhält der Fluss ‘Nahrung’ für die darunterliegenden Abschnitte. So wird im Bereich der Ilsterner Au die typische Dynamik für natürliche Überschwemmungsgebiete gefördert. Diese Materialzugabe wird monitoriert und je nach Bedarf im Laufe der Zeit wiederholt.“ Vorgesehen ist zudem die Errichtung von vier Buhnen aus Zyklopensteinen.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April an. Die für dieses Projekt nötigen 200.000 Euro werden durch Gelder aus den Wasserzinsen finanziert.