DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten

Von: luk

Wolkenstein – Von Dubai nach Südtirol: Die italienische DAZN-Moderatorin Diletta Leotta hat einen Teil ihrer Weihnachts- und Neujahrsferien in den Dolomiten verbracht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem deutschen Fußballtorhüter Loris Karius, den jeweiligen Eltern sowie der gemeinsamen Tochter Aria war sie zu Gast in einer Unterkunft in Wolkenstein in Gröden. Im Frühjahr wird das zweite Kind des Paares erwartet.

Zwischen Leotta und den Dolomiten besteht seit vielen Jahren eine enge Verbindung. “In den Dolomiten ist es immer, wie nach Hause zu kommen”, schrieb die Moderatorin zu einer Serie von Fotos, die sie auf ihren sozialen Kanälen veröffentlichte.

Die Fotos zeigen Leotta hochschwanger im Schnee sowie in verschiedenen Bereichen des Hotels, ergänzt durch ein altes Kinderfoto aus Wolkenstein. Die Region ist für sie längst mehr als nur ein Urlaubsziel. Sie bezeichnet sie als eine Art zweite Heimat.

Die Aufnahmen stießen in den sozialen Netzwerken auf große Resonanz. Viele Nutzerinnen und Nutzer äußerten Bewunderung, teils mit ironischen Kommentaren, die den Kontrast zwischen winterlicher Kulisse und Leottas Auftritten aufgriffen. Vereinzelt gab es auch kritische Stimmen, die ihr einen zurückhaltenderen Auftritt nahelegten. Diletta Leotta folgen auf Instagram über neun Millionen Menschen.

Die TV-Moderatorin dokumentiert ihre zweite Schwangerschaft offen und ohne Bruch zu ihrem bisherigen öffentlichen Auftreten. Dieses Mal erwartet das Paar einen Sohn.

Weihnachten in Dubai

Vor dem Aufenthalt in den Dolomiten hatte die Familie Leotta-Karius die Weihnachtstage erstmals in Dubai verbracht. Es ist ein bei Profifußballern und ihren Familien beliebtes Reiseziel während der Winterpause. Die Moderatorin hatte zuvor auf Instagram bekannt gegeben, erneut schwanger zu sein, und das ungeborene Kind als “schönstes Weihnachtsgeschenk” bezeichnet. Die Geburt wird im Frühjahr erwartet.

Ereignisreiches 2026 für das Traumpaar

Nach dem Jahreswechsel in den Südtiroler Bergen erwartet die italienische Moderatorin ein ereignisreiches Jahr. Neben der Geburt ihres zweiten Kindes stehen 2026 auch die Fußball-Weltmeisterschaften an, bei denen der Streamingdienst DAZN voraussichtlich eine zentrale Rolle in der Übertragung spielen wird.

Für Loris Karius hingegen ist eine Teilnahme an der WM mit der deutschen Nationalmannschaft ungewiss. Trotz regelmäßiger Einsätze beim FC Schalke 04 in der zweiten Bundesliga wurde der Torhüter seit Jahren nicht mehr für das Nationalteam nominiert.