HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit

Von: Ivd

Bozen – Nachhaltigkeit ist eines der strategischen Themen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) für Südtirols Gastgewerbe. Auch im Unternehmen HGV selbst ist dieser Schwerpunkt bereits seit einigen Jahren stark verankert. Eine eigene Arbeitsgruppe, das HGV-Green-Team beschäftigt sich damit, die ökologische Nachhaltigkeit im Betriebsalltag durch gezielte Maßnahmen zu steigern. Die Ideen dazu stammen zu 100 Prozent von den Mitarbeitenden selbst.

„Dabei konnten bereits große Erfolge bei der Einsparung von Ressourcen, umweltfreundlicher Mobilität und im Bereich der Sensibilisierung erzielt werden“, sagt HGV-Direktor Raffael Mooswalder. So wurde im Jahr 2025 erstmals ein eigener Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben. Auch berechnet das Unternehmen HGV bereits seit dem Jahr 2016 seinen CO2-Fußabdruck. Bisher wurde das Äquivalent ausschließlich mit internationalen Projekten kompensiert. Für das Berechnungsjahr 2024 wurde erstmals entschieden, auch einen Klimabeitrag mit lokalem Bezug zu leisten. Die Wahl der zu unterstützenden Projekte haben die rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HGV selbst getroffen. Die Wahl fiel auf den Waldfonds Südtirol, welcher Projekte für die Wiederherstellung und Verbesserung der Wälder in Südtirol durchführt. Zudem wird ein internationales Projekt aus dem Portfolio der „Südtiroler Ärzte für die Welt“ unterstützt. Konkret geht es um einen Charity-Fonds zur medizinischen Behandlung von Kindern in einem Krankenhaus in Äthiopien. Jedes der beiden Projekte fördert der HGV mit je 3.750 Euro.

Die Scheckübergabe an beide Projektträger fand kürzlich am Sitz des HGV statt. HGV-Präsident Klaus Berger verwies darauf, dass es dem HGV ein Anliegen ist, im Bereich der Nachhaltigkeit mit positivem Beispiel voranzugehen und dabei auch Projekte mit lokalem Bezug zu unterstützen. „Wir bedanken uns bei den beiden Organisationen für ihre wichtige Arbeit und freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können“, unterstreicht Klaus Berger. Günther Unterthiner, Direktor des Südtiroler Forstdienstes und Angelika Aichner, Verantwortliche des Waldfonds der Abteilung Forstdienst dankten für die Unterstützung. “Mit den Geldern aus dem Waldfonds werden konkrete Projekte mit öffentlichem Interesse finanziert. Unsere Geldgeber werden informiert, wofür ihre Spende eingesetzt wird“, unterstrich Unterthiner.

Erfreut von der Spende zeigte sich auch Dr. Günther Ziernhöld vom Vorstand der Vereinigung „Südtiroler Ärzte für die Welt.“ „Wir prüfen jedes Projekt, das an uns herangetragen wird und überzeugen uns jährlich vor Ort vom Projektfortschritt. Nicht nur Ärzte, sondern auch Handwerker engagieren sich für das Projekt ehrenamtlich, stets mit dem Motto: zeigen, wie es geht“, betonte Ziernhöld.

Mit der Spende möchten der HGV und seine Mitarbeitenden ein sichtbares Zeichen für verantwortungsbewusstes Handeln setzen – sowohl gegenüber der Umwelt, als auch gegenüber der Gesellschaft, heißt es abschließend in der Presseaussendung.