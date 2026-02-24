KI-Übersetzung im Krankenhaus: Chance oder Risiko?

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat jüngst über den möglichen Einsatz von KI-gestützten Echtzeit-Übersetzungstools im Gesundheitswesen diskutiert. Konkret geht es um Kopfhörer mit automatischer Übersetzung, die testweise und auf freiwilliger Basis in Krankenhäusern und bei Allgemeinmedizinern eingesetzt werden sollen. Ziel ist es, Sprachbarrieren im Arzt-Patienten-Gespräch abzubauen, ohne die gesetzlich verankerte Zweisprachigkeit infrage zu stellen.

Während Befürworter in der Technologie eine praktische Unterstützung sehen, insbesondere angesichts des Ärztemangels und internationaler Rekrutierungen, warnen Kritiker vor Übersetzungsfehlern, Datenschutzproblemen und einer möglichen Aushöhlung sprachlicher Rechte. Auch die Frage, wie sensibel medizinische Informationen verarbeitet werden, steht im Raum.

Wie schätzt ihr die Sache ein: Sollten KI-gestützte Echtzeit-Übersetzungen im Gesundheitswesen zur Anwendung kommen? Lasst jetzt eure Meinung hier!