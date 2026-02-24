Albtraum für Autofahrer in Bozen

Von: luk

Bozen – Im Bereich der Europaallee in Bozen ist es am Sonntagabend zu einem gefährlichen Angriff auf ein fahrendes Auto gekommen. Gegen 21.00 Uhr war ein Bozner mit seiner Tochter, die gerade für den Führerschein übt, unterwegs, als von dem Fußgänger- und Fahrradübergang eine Flasche auf ihr Fahrzeug geworfen wurde. Verletzt wurde niemand, auch entstand kein Sachschaden. Der Schreck war jedoch groß.

Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Kreisverkehrs zwischen der Europaallee und dem Neubruchweg. Der Fahrer vermutet laut der Zeitung Alto Adige einen Zusammenhang mit einer Steine-Attacke am Vorabend an der Kreuzung Neubruchweg und Mailandstraße. Dort hatten laut Zeugenaussagen vier bis fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, gekleidet in schwarzen Kapuzenpullovern, aus einer Grünanlage heraus Steine auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Dabei wurden Karosserie und Scheiben beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Beide Taten wurden umgehend über den Notruf 112 gemeldet. Die Stadtpolizei entsandte eine Streife, die Täter waren jedoch bereits geflüchtet. Laut dem Kommandanten der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, werden die Kontrollen in dem betroffenen Stadtgebiet verstärkt und Videoaufnahmen ausgewertet.

Vertreter der Stadtviertel Europa-Neustift und Don Bosco äußerten sich besorgt. Es sei wahrscheinlich, dass Jugendliche hinter den Attacken stecken.