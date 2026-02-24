Aktuelle Seite: Home > Chronik > Albtraum für Autofahrer in Bozen
Mit Flaschen und Steinen beworfen

Albtraum für Autofahrer in Bozen

Dienstag, 24. Februar 2026 | 08:06 Uhr
flaschenwurf
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Im Bereich der Europaallee in Bozen ist es am Sonntagabend zu einem gefährlichen Angriff auf ein fahrendes Auto gekommen. Gegen 21.00 Uhr war ein Bozner mit seiner Tochter, die gerade für den Führerschein übt, unterwegs, als von dem Fußgänger- und Fahrradübergang eine Flasche auf ihr Fahrzeug geworfen wurde. Verletzt wurde niemand, auch entstand kein Sachschaden. Der Schreck war jedoch groß.

Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Kreisverkehrs zwischen der Europaallee und dem Neubruchweg. Der Fahrer vermutet laut der Zeitung Alto Adige einen Zusammenhang mit einer Steine-Attacke am Vorabend an der Kreuzung Neubruchweg und Mailandstraße. Dort hatten laut Zeugenaussagen vier bis fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, gekleidet in schwarzen Kapuzenpullovern, aus einer Grünanlage heraus Steine auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Dabei wurden Karosserie und Scheiben beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Beide Taten wurden umgehend über den Notruf 112 gemeldet. Die Stadtpolizei entsandte eine Streife, die Täter waren jedoch bereits geflüchtet. Laut dem Kommandanten der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, werden die Kontrollen in dem betroffenen Stadtgebiet verstärkt und Videoaufnahmen ausgewertet.

Vertreter der Stadtviertel Europa-Neustift und Don Bosco äußerten sich besorgt. Es sei wahrscheinlich, dass Jugendliche hinter den Attacken stecken.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
81
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
58
Rabensteiner unterstützt Petition
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
49
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
47
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 