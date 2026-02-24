Aktuelle Seite: Home > Italien > Aus den Tiefen des Gardasee tauchen Gebeine auf
53 Jahre nach schwerem Unfall

Aus den Tiefen des Gardasee tauchen Gebeine auf

Dienstag, 24. Februar 2026 | 19:17 Uhr
Gardasee Torbole
pixabay.com
Von: luk

Nago-Torbole – Aus den Tiefen des Gardasees sind in der Nähe von Nago-Torbole menschliche Gebeine aufgetaucht. Ein Taucher hatte die sterblichen Überreste in genau jenem dem Bereich entdeckt, in dem 1973 ein Lastwagen nach einem Unfall auf der Straße auf der Ostseite in den See gestürzt war.

Nach ersten Ermittlungen vermuten die Behörden, dass es sich um die Überreste des damals 37-jährigen Lkw-Fahrers Sergio Tamburini handeln könnte, der seit dem Unglück als vermisst gilt.

Die Gebeine wurden in unmittelbarer Nähe der Stelle gefunden, an der der Laster vor 53 Jahren im Wasser versunken war. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet, um die Identität des Toten zu klären. Letzte Gewissheit soll eine DNS-Analyse bringen.

