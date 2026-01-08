Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz

Von: luk

Bozen/Rasen-Antholz – In einem Monat finden in Antholz die ersten olympischen Biathlon-Wettkämpfe statt. Während des gesamten Wettkampfzeitraums gilt im Zufahrtsbereich zum Antholzertal eine außerordentliche Verkehrsregelung. Zeitlich begrenzte Verkehrszonen regeln die Zufahrt zu bestimmten Gebieten mit speziellen Plaketten, die an der Windschutzscheibe angebracht werden müssen.

Drei zeitliche begrenzte Verkehrszonen vorgesehen

Das Olympia-Verkehrskonzept sieht drei Zonen vor: Zone 0 (rot) ist das Gebiet rund ums Biathlonzentrum, Zone 1 (violett) umfasst die Gebiete Antholz Mittertal bis Antholz Obertal und Zone 2 (gelb) gilt für die Zone Niederrasen bis Antholz Mittertal. Für die Zufahrt zu jeder Zone ist ein so genannter “Car Pass” (Autopass) erforderlich. Dieser muss physisch abgeholt werden muss. Dabei erhält man einen Aufkleber, der an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs angebracht werden muss.

Die Zufahrtsbeschränkungen zur roten Zone (Biathlonzentrum, Antholzer See) sind seit dem 7. Jänner aktiv. Hier gelten, im Vergleich zur violetten und gelben Zone, zusätzliche Sicherheitsbedingungen. Die violette Zone (Antholz Mittertal bis Antholz Obertal) ist an den Wettkampftagen von 8.00 bis 19.00 Uhr mit der nötigen Plakette zugänglich. In der gelben Zone (Niederrasen bis Antholz Mittertal) gilt die zeitliche Verkehrseinschränkung von 8.00 bis 14.00 Uhr. Für Zone 1 und Zone 2 gilt: Beim Verlassen einer Zone ist kein Car Pass erforderlich, auch muss er für Fahrten innerhalb derselben Zone nicht vorgezeigt werden.

“Es handelt sich um verschiedene Arten von Pässen, die für die lokale Bevölkerung, Unternehmen, Pendlerinnen und Pendler sowie Gäste erstellt wurden, um den vom olympischen Protokoll vorgeschriebenen Verkehrseinschränkungen nachzukommen”, betont der Bürgermeister von Rasen-Antholz, Thomas Schuster. “Am Eingang des Antholzertals wird eine Ausgabestelle eingerichtet, wo Tageskarten bei Bedarf direkt vor Ort abgeholt werden können.”

Zufahrt für Zuschauerinnen und Zuschauer

Alle, die die olympischen Biathlonbewerbe vor Ort mitverfolgen wollen und dafür mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, müssen einen Auto Pass vorweisen. Diesen erhält man, indem bei der Ausgabestelle am Kreisverkehr in Rasen die gültige Eintrittskarte vorlegt. Es wird allerdings empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Anreise kann dabei bis zum Bahnhof Olang erfolgen, dort stehen kostenlose Shuttlebusse zum Stadion bereit.

Für Besucherinnen und Besucher mit Behinderungen steht ein spezieller Shuttle-Service zur Verfügung, dieser muss jedoch vorab online reserviert werden.

Beantragung und Abholung des Autopasses

Bis zum 15. Jänner können zudem online unter https://passauto.milanocortina2026.org/it/ Mehrtagespässe beantragt werden. Abgeholt werden müssen die Mehrtagespässe im Rathaus in Rasen-Antholz oder im Tourismusbüro Antholzertal. Die Gemeinde Rasen-Antholz hat zum Thema ausführliche Infos auf der Gemeindewebseite online gestellt und unterstützt bei Zweifeln oder Unklarheiten.

Garantierte öffentliche Mobilität

In der Zeit der Wettkämpfe verekhrt die Buslinie 431 zu den regulären Zeiten, Endstation ist in dieser Phase die Haltestelle”Wildgall”. Die Shuttlebusse A, B und C nach Antholz Mittertal sind für alle Fahrgäste kostenlos.

Alle Infos im Detail

Detaillierte Informationen und die Beantragung eines Car-Pass sind online unter https://passauto.milanocortina2026.org/de/home abrufbar. Weitere Informationen zu den Verkehrsbeschränkungen sind zudem auf der Website des Tourismusverbandes Antholzertal verfügbar.