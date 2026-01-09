Diebe kehren nach Einbruch zurück – und rauchen eine Zigarette

Von: luk

Bozen – Erst schlagen sie die Scheibe ein und leeren die Kasse, dann kommen sie zwei Stunden später seelenruhig zurück, um nachzusehen, ob auch wirklich alles mitgenommen wurde. Genau das passierte in der Nacht auf Dienstag in der Europa-Galerie beim Geschäft „101caffè“.

Drei Täter verschafften sich gegen 2.34 Uhr durch Tritte gegen die Glasscheibe Zutritt zum Laden, der Kaffee in allen Varianten verkauft und stahlen den Kasseninhalt von knapp 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich hingegen auf rund 3.000 Euro. Überwachungskameras zeichneten den gesamten Einbruch auf. Kurz nach der Flucht der Männer patrouillierten bereits die Carabinieri in der Umgebung.

Doch es scheint sich um abgebrühte Ganoven zu handeln: Um 4.36 Uhr kehrte einer der Täter zurück, überprüfte in aller Ruhe den Kassenbereich, zündete sich eine Zigarette an, nahm noch eine Packung Kekse mit.

“Unglaublich, wie dreist und furchtlos sie vorgehen”, sagt Inhaber Abdelali Houballah. “Bei steigenden Kaffeepreisen und laufenden Kosten ist das für uns kaum zu stemmen. Nachts wird die Europa-Gallerie zur rechtsfreien Zone.”

Am Tag darauf solidarisierten sich die anderen Geschäftsleute. Einer erkannte das Trio erneut in der Galerie, verfolgte sie und alarmierte die Carabinieri. Auf den Talferwiesen wurden die Männer schließlich kontrolliert und identifiziert. “Ich rechne nicht mit Entschädigung”, so Houballah, “aber vielleicht hilft es, weitere Schäden zu verhindern.”