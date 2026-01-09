Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diebe kehren nach Einbruch zurück – und rauchen eine Zigarette
Geschäftsbetreiber hat Schaden von mehreren Tausend Euro

Diebe kehren nach Einbruch zurück – und rauchen eine Zigarette

Freitag, 09. Januar 2026 | 08:46 Uhr
caffè Einbruch
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Erst schlagen sie die Scheibe ein und leeren die Kasse, dann kommen sie zwei Stunden später seelenruhig zurück, um nachzusehen, ob auch wirklich alles mitgenommen wurde. Genau das passierte in der Nacht auf Dienstag in der Europa-Galerie beim Geschäft „101caffè“.

Drei Täter verschafften sich gegen 2.34 Uhr durch Tritte gegen die Glasscheibe Zutritt zum Laden, der Kaffee in allen Varianten verkauft und stahlen den Kasseninhalt von knapp 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich hingegen auf rund 3.000 Euro. Überwachungskameras zeichneten den gesamten Einbruch auf. Kurz nach der Flucht der Männer patrouillierten bereits die Carabinieri in der Umgebung.

Doch es scheint sich um abgebrühte Ganoven zu handeln: Um 4.36 Uhr kehrte einer der Täter zurück, überprüfte in aller Ruhe den Kassenbereich, zündete sich eine Zigarette an, nahm noch eine Packung Kekse mit.

“Unglaublich, wie dreist und furchtlos sie vorgehen”, sagt Inhaber Abdelali Houballah. “Bei steigenden Kaffeepreisen und laufenden Kosten ist das für uns kaum zu stemmen. Nachts wird die Europa-Gallerie zur rechtsfreien Zone.”

Am Tag darauf solidarisierten sich die anderen Geschäftsleute. Einer erkannte das Trio erneut in der Galerie, verfolgte sie und alarmierte die Carabinieri. Auf den Talferwiesen wurden die Männer schließlich kontrolliert und identifiziert. “Ich rechne nicht mit Entschädigung”, so Houballah, “aber vielleicht hilft es, weitere Schäden zu verhindern.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
41
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 