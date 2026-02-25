Aktuelle Seite: Home > Chronik > Von der Straße ins Wasser
Aufsehenerregender Unfall in Latsch endet glimpflich

Von der Straße ins Wasser

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 19:17 Uhr
643413432_1391412886351326_4332943679821713770_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehren
Schriftgröße

Von: mk

Latsch – Am frühen Nachmittag kam es in Latsch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in die Etsch stürzte. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Tisserwegs.

Die Freiwillige Feuerwehr Latsch wurde gegen 14.30 Uhr alarmiert und rückte umgehend mit mehreren Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Beim Eintreffen lag das Fahrzeug teilweise im Wasser. Glücklicherweise konnte sich der Lenker selbstständig aus dem Pkw befreien und blieb nach ersten Informationen unverletzt.

Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählten die Absicherung der Einsatzstelle, das Sichern des Fahrzeugs sowie die Bergung des Pkw mittels Kran.

Neben der Feuerwehr standen auch der Rettungsdienst sowie die Behörden im Einsatz. Der Einsatz konnte nach erfolgreicher Bergung und Sicherungsmaßnahmen beendet werden.

Die ebenfalls alarmierten Wasserrettungseinheiten konnten wieder einrücken. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Schlanders ist ausgerückt.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
81
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
49
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
38
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
35
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Traumberuf Bestatterin
Kommentare
27
Traumberuf Bestatterin
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 