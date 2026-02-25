Von der Straße ins Wasser

Von: mk

Latsch – Am frühen Nachmittag kam es in Latsch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in die Etsch stürzte. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Tisserwegs.

Die Freiwillige Feuerwehr Latsch wurde gegen 14.30 Uhr alarmiert und rückte umgehend mit mehreren Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Beim Eintreffen lag das Fahrzeug teilweise im Wasser. Glücklicherweise konnte sich der Lenker selbstständig aus dem Pkw befreien und blieb nach ersten Informationen unverletzt.

Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählten die Absicherung der Einsatzstelle, das Sichern des Fahrzeugs sowie die Bergung des Pkw mittels Kran.

Neben der Feuerwehr standen auch der Rettungsdienst sowie die Behörden im Einsatz. Der Einsatz konnte nach erfolgreicher Bergung und Sicherungsmaßnahmen beendet werden.

Die ebenfalls alarmierten Wasserrettungseinheiten konnten wieder einrücken. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Schlanders ist ausgerückt.