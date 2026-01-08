Aktuelle Seite: Home > Sport > Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Die Rivalität gipfelte am Montag auf dem Eis

Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 07:00 Uhr
Schlägerei zwischen Bozen und Salzburg
YouTube/Corriere della Sera
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Bozen gegen Salzburg ist mehr als nur ein Spiel. Es ist eine Rivalität, die über Jahre gewachsen ist. Am Montagabend vor knapp 5.000 Zuschauern in der ausverkauften Sparkasse Arena eskalierten die Emotionen im dritten Drittel. In der 50. Spielminute gerieten Cristiano DiGiacinto und Tyler Lewington aneinander und lieferten sich einen knallharten Faustkampf – unter den johlenden Rufen des Stadions.

Der bullige Italo-Kanadier DiGiacinto, der für Bozen spielt, behielt dabei die Oberhand. Lewington, der Verteidiger der Salzburger Red Bulls, ging zu Boden. Die Kurve tobte, die Stimmung kochte über. Beide Spieler kassierten eine Fünf-Minuten-Strafe. Für Bozen ergab sich dadurch eine 5-gegen-3-Überzahl, die jedoch ungenutzt blieb.

Geübter und schlagfertig

Geboren in Ontario, stammen DiGiacintos Urgroßeltern aus den Provinzen Teramo und Rom. Lange musste er auf seinen italienischen Pass warten – mittlerweile besitzt er ihn und spielt für die italienische Nationalmannschaft. Für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina darf er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Kaderplatz machen.

DiGiacinto ist kein Unbekannter, wenn es zu Handgemengen kommt: In der vergangenen Saison lieferte er sich im Derby gegen Bruneck einen denkwürdigen Kampf mit dem zwei Meter großen Viktor Svedberg. 2024 wurde er zum kämpferischsten Spieler der Mannschaft gewählt.

Bozen unterlag trotz Überzahl

Trotz der doppelten Überzahl nach dem Fight konnten die Bozner den entscheidenden Treffer nicht erzielen. Die Partie endete 1:1 nach regulärer Spielzeit, ging in die Verlängerung – und schließlich ins Penaltyschießen. Dort behielt Salzburg die Nerven. Troy Bourke verwandelte als einziger Schütze, die Red Bulls gewannen 2:1 und feierten ihren elften Sieg in Folge.

Die Stimmung in der Arena war trotz der Niederlage euphorisch. Kaum ein Zuschauer verließ die Halle mit gesenktem Kopf. Das lag wahrscheinlich nicht zuletzt auch an dem Fight – eine für viele andere Sportarten unvorstellbare Praxis, die jedoch eng mit den Wurzeln des Eishockeys verbunden ist.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
84
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
62
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
48
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
34
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 