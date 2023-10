“Die Verletzungen heilen, doch der Schrecken wird bleiben”

Bozen – Eine Mutter (39) wurde am Mittwoch in Bozen das Opfer eines unerfreulichen Vorfalls: Gegen 17.00 Uhr brachte sie ihre Kinder zu einem Kurs in die Turnhalle der Max-Valier-Schule. Das Auto ließ sie dafür kurz in der Zaglerstraße verschlossen stehen. Ihre Handtasche befand sich im ebenfalls verschlossenen Kofferraum.

Doch die kurze Zeit, in der das Auto unbeaufsichtigt geparkt war, nutzten laut der Zeitung Alto Adige zwei Diebe aus. Sie brachen den Kofferraum auf und griffen nach der Tasche. Dann wollten sich die Frau und der Mann mit dem Fahrrad davonstehlen. Doch die Eigentümerin hatte in der Zwischenzeit die Tat mitbekommen. Als sie nach kurzem Zögern begriff, was vor sich geht, verfolgte die 39-Jährige die Übeltäter und konnte sich ihre Handtasche wieder schnappen.

Es kam aber zu einem kurzen Handgemenge, bei dem die Frau leichte Verletzungen am Hals und am Arm davontrug. Ihr wurde im Krankenhaus eine Heilungsdauer von rund zehn Tagen bescheinigt. Sie muss eine Halskrause tragen. Den Vorfall hat sie bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

“Die Verletzungen heilen, das Auto kann repariert werden, doch der Schrecken wird bleiben”, so fasst die Frau den Vorfall für sich zusammen.