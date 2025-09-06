Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diebische Elstern schlagen in Dorf Tirol zu
Videoüberwachung überführt die Einbrecherinnen

Diebische Elstern schlagen in Dorf Tirol zu

Samstag, 06. September 2025 | 15:17 Uhr
Carabinieri Nacht
Carabinieri
Von: luk

Dorf Tirol – Ein Einbruch in Dorf Tirol ist zwei vorbestraften Frauen aus Bozen zum Verhängnis geworden. Die Carabinieri konnten die 48-Jährige und die 28-Jährige dank Videoaufzeichnungen überführen und haben sie wegen schweren gemeinschaftlichen Diebstahls angezeigt.

Professionell geplanter Einbruch

Die Täterinnen gingen dabei nicht ungeschickt vor: Während die Bewohner nicht zu Hause waren, verschafften sie sich über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zur Wohnung. Ihre Beute: Bargeld und Schmuck. Als die Familie nach ihrer Rückkehr den Einbruch entdeckte, erstattete sie umgehend Anzeige bei der örtlichen Carabinieri-Station – mit Erfolg.

Überwachungskameras als Schlüssel zum Erfolg

Der Durchbruch gelang den Exekutivbeamten durch die Auswertung der lokalen Videoüberwachung. Die Aufnahmen zeigten zwei Frauen, die zur Tatzeit in der Nähe des Hauses unterwegs waren. Für die erfahrenen Carabinieri war das kein unbekanntes Bild: Sie erkannten sofort zwei Personen wieder, die in den vergangenen Monaten bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen waren. Da die Verdächtigen in Bozen wohnen, schalteten die Beamten aus Dorf Tirol ihre Kollegen in der Landeshauptstadt Bozen ein. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Stationen erwies sich als äußerst effektiv.

Beweislage eindeutig

Nach mehrtägigen Ermittlungen konnten die Carabinieri ausreichend Beweise zusammentragen, um die Schuld der beiden italienischen Staatsangehörigen zweifelsfrei zu belegen. Beide Frauen sind bereits polizeibekannt und wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

Bezirke

Burggrafenamt

