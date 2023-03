Drei Verletzte bei Küchenbrand im Ahrntal

Ahrntal – Zu einem Küchenbrand ist es am Samstag in einem Haus in St. Johann in Ahrntal gekommen.

Den Bewohnern gelang es, die Flammen in ihrer Küche rasch abzulöschen. Dabei zogen sie sich jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Daher wurden sie vom Weißen Kreuz und dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus Bruneck gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr von St. Johann stand ebenfalls im Einsatz.