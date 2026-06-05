Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ebola: Sanitätsbetrieb erinnert an Pflichten für Einreisende aus der Republik Kongo und Uganda
Maßnahmen

Ebola: Sanitätsbetrieb erinnert an Pflichten für Einreisende aus der Republik Kongo und Uganda

Freitag, 05. Juni 2026 | 17:22 Uhr
Screenshot 2026-06-05 172130
123rf
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Im Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch des Ebolavirus gelten für Einreisende aus der Republik Kongo und Uganda besondere Gesundheits- und Meldepflichten.

Personen, die direkt oder indirekt aus der Republik Kongo oder Uganda nach Italien einreisen oder sich innerhalb von 21 Tagen vor der Einreise in diesen Ländern aufgehalten haben, sind verpflichtet, unmittelbar nach ihrer Einreise und spätestens innerhalb von 24 Stunden eine eigens vorgesehene und unterzeichnete Erklärung abzugeben. Diese Erklärung muss unmittelbar an das Department für Prävention des Südtiroler Sanitätsbetriebes übermittelt werden.

Die unterzeichnete Erklärung kann entweder:

• persönlich beim Department für Gesundheitsvorsorge, Amba-Alagi-Straße 33, Bozen, abgegeben
oder
• per E-Mail an folgende Adresse gesendet werden: micomicro@sabes.it

Die Erklärung ist unter eigener Verantwortung auszufüllen und zu unterzeichnen.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb appelliert an alle betroffenen Reisenden, die Meldepflicht gewissenhaft einzuhalten, um eine wirksame Überwachung und den Schutz der öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Den Vordruck der Erklärung sowie weitere Informationen zu den Maßnahmen findet man hier.

Ebola ist eine seltene, aber schwere Infektionskrankheit. Sie wird durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten oder anderen Körperflüssigkeiten von erkrankten oder verstorbenen Personen sowie durch kontaminierte Oberflächen übertragen. Eine Ansteckung erfolgt weder durch bloße Nähe zu infizierten Personen noch über die Luft wie bei einer Grippe. Die Ebolavirus-Krankheit ist durch eine sehr hohe Sterblichkeitsrate gekennzeichnet.

Zu den häufigsten Anfangssymptomen gehören Fieber, ausgeprägte Schwäche, Muskel-, Kopf- und Halsschmerzen, Erbrechen und Durchfall. In schwereren Fällen können Blutungen auftreten, begleitet von einer raschen Verschlechterung des Allgemeinzustands. Derzeit betreffen die wichtigsten Ausbrüche Regionen in Zentralafrika, insbesondere die Republik Kongo und Uganda.

Eine sachgerechte Information sowie die Einhaltung hygienischer Maßnahmen und eine wirksame Gesundheitsüberwachung sind entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und unbegründete Ängste oder Panikreaktionen zu vermeiden.

Hier geht zur Ebola-Verordnung!

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
50
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Kommentare
48
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Kommentare
48
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
42
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Kommentare
25
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 