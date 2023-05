Ehrenburg: Gasofen in Brand

Bozen – Kurz nach 1.30 Uhr kam es heute Nacht in einem Betrieb in der Handwerkerzone Ehrenburg zu einem Brand an einem gasbetriebenen Ofen.

Durch die ersteintreffenden Feuerwehr-Mannschaften wurde die Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet und das Gebäude belüftet.

Nach gründlicher Kontrolle der Räumlichkeiten konnte der Einsatz nach ca. 1,5 Stunden beendet werden. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenburg, auch die Freiwilligen Feuerwehren von Kiens, St. Sigmund und Bruneck.

Auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri waren vor Ort.