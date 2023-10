Bozen – Aus Nordwesten kommt am heutigen Samstag eine Kaltfront daher. „Damit geht der Spätsommer zu Ende und ein herzliches Grüß Gott dem Herbst“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.

Die Kaltfront bringt uns am Nachmittag bzw. am Abend in Südtirol ein paar Regenschauer, wie Peterlin prognostiziert. Am morgigen Sonntag weht zunehmend kühler Nordwind.

Damit neigen sich die lauen Herbsttage wohl langsam dem Ende. „Am Wochenende geht eine ungewöhnlich warme Wetterphase zu Ende. Die erste Oktoberhälfte war die bisher wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1850, in Bozen lagen die Temperaturen um 3,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Nächste Woche wird es spürbar kühler“, schreib Peterlin auf Twitter.

Das Hoch wird bereits am heutigen Samstag schwächer und in der Nacht auf Sonntag zieht eine schwache Kaltfront durch. Am Nachmittag ist es zunächst noch überall sonnig. Später ziehen aus Nordwesten einige Regenschauer durch.

Mit einer nordwestlichen Höhenströmung werden am Sonntag kühlere Luftmassen herangeführt. Der Tag verläuft aber noch recht sonnig mit einigen hohen Schleierwolken. Zudem weht teils kräftiger Nordföhn.

Auch am Montag wird es recht sonnig mit Schleierwolken. Der Nordwind flaut wieder ab. Am Dienstag nehmen die Wolken im Tagesverlauf zu. Der Mittwoch verläuft überwiegend bewölkt. Auch am Donnerstag gibt es voraussichtlich mehr Wolken als Sonne.