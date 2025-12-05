Ein Toter und elf Verletzte bei Kollision von Auto und Bus

Von: apa

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, ein 70-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.

Der 70-jährige Pkw-Lenker und seine 67-jährige Frau, die am Beifahrersitz saß, wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von den Einsatzkräften aus dem Wrack geschnitten werden und kamen schwer verletzt ins Spital. Der Mann starb allerdings wenig später. Der Buslenker und neun Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Der Chauffeur und ein Fahrgast wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.