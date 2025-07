Entflohener U-Häftling in Oberösterreich gefasst

++ ARCHIVBILD ++ Entflohener U-Häftling in Linz wurde gefasst

Von: apa

Rund zwölf Stunden nachdem er aus der Justizanstalt Linz geflohen war, ist ein U-Häftling Freitagnacht in Oberösterreichs Landeshauptstadt wieder festgenommen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums gegenüber der APA. Der Mann dürfte von einem Zeugen erkannt worden sein, dieser informierte per Notruf die Polizei. Gegen 22.35 Uhr ließ sich der 37-jährige Tscheche, dem Vermögensdelikte vorgeworfen werden, in der Linzer Innenstadt widerstandslos festnehmen.

Der Mann war am Freitagvormittag aus der Haft entkommen. Wie der Tscheche flüchten konnte, blieb vorerst unklar. Justizbeamte verfolgten ihn sofort und forderten Unterstützung an. Es folgte eine Großfahndung mit Hubschraubern und Suchhunden im Linzer Stadtgebiet, das Gefängnis wurde von der Polizei umstellt. Am Abend erkannte dann ein Anrainer den Mann, der sich schließlich bei seiner Ex-Freundin aufhielt.

Verdächtiger soll E-Bikes und E-Scooter gestohlen haben

Der 37-Jährige war verdächtig, von Mai bis Oktober des vorigen Jahres aus mehreren Hotelgaragen und Fahrradkellern von Mehrparteienhäusern E-Bikes sowie einen E-Scooter im Wert von über 65.000 Euro gestohlen zu haben. Der Mann soll in Zusammenwirken mit zwei weiteren Mittätern die an den Fahrrädern angebrachten Schlösser mit einem Winkelschneider aufgebrochen oder aufgeschnitten haben.

Der Tscheche sollte ursprünglich am kommenden Montag wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht stehen. Im Falle einer Verurteilung drohten ihm sechs Monate bis fünf Jahre Haft.