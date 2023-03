Entstehungsbrand in der Großdruckerei Athesia

Bozen – Am frühen Montagabend gegen 19.00 Uhr wurde die erste Mannschaft der Berufsfeuerwehr Bozen in den Weingartenweg in Bozen zu einem Brandeinsatz gerufen. Bei einer Absauganlage für Papierschnitzel in der Großdruckerei Athesia war ein Entstehungsbrand ausgebrochen, wobei es in den Produktionshallen des Betriebes zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Nachdem der betroffene Bereich evakuiert worden war, konnte die Mannschaft der Berufsfeuerwehr den Brand schnell lokalisieren und löschen. Um die Löschmaßnahmen zu erleichtern, wurde ein Großcontainer zur Lagerung der Papierschnitzel von einem Feuerwehrfahrzeug verschoben.

Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden. Es gab keine Verletzten.