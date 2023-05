Erdrutsch in Montal: Baum kippt vor Augen der Feuerwehr – VIDEO

Montal – Der Dauerregen sorgt für kleinere Muren und Erdrutsche in ganz Südtirol. Auch in Montal hat sich am Donnerstag ein Hangrutsch ereignet, der bis an den Rand einer Straße reichte. Als die Freiwillige Feuerwehr die Stelle erreichte, war der Hang noch immer in Bewegung, wie man im Video sieht.

In manchen Fällen sind auch den Einsatzkräften die Hände gebunden. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Montal konnten nur zusehen, wie ein Baum langsam immer mehr in Schieflage gerät und kippt.

Die Abbruchstelle reichte bis an die Straße heran.