Ermittler hoffen nach Babyleichen-Fund auf DNA-Spuren

Von: apa

Nach dem Fund einer männlichen Babyleiche im Klagenfurter Europapark am Samstag hoffen die Ermittler auf die Auswertung der DNA. Falls verwertbare Spuren gefunden werden, werde ein Abgleich stattfinden, erklärte Staatsanwalt Markus Kitz am Montag auf APA-Anfrage. Falls die Eltern schon einmal erkennungsdienstlich behandelt wurden, sollte es Treffer geben.

Ermittelt wird in dem Fall nicht wegen Mordes, sondern wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt (Paragraf 79 StGB), die Untersuchungen richten sich nicht nur gegen die Mutter, sondern auch gegen Unbekannt. Es wird davon ausgegangen, dass das Baby nicht in einem Krankenhaus oder mit Hilfe einer Hebamme entbunden wurde.

(S E R V I C E – Schwangere Frauen können ihr Kind in Österreich auf Wunsch anonym in einem Krankenhaus zur Welt bringen oder das Neugeborene in einer Babyklappe abgeben. Infos unter https://go.apa.at/WzPPATHE)