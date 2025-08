Erneut illegale Beauty-Klinik in Wien aufgedeckt

Von: apa

In Wien ist am Samstag zum dritten Mal seit Anfang Juli eine illegale Schönheitsklinik aufgeflogen. In einer als Nagelstudio geführten Einrichtung wurden ohne medizinische Befugnisse Behandlungen mit Botox, Fillern und sogenannten “Fett-weg-Spritzen” angeboten, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion am Sonntag in einer Aussendung. Zudem wurde illegal Gas bezogen. Es gab zahlreiche Anzeigen.

Der Einsatz wurde von der Gruppe Sofortmaßnahmen mit der Polizei, der Finanzpolizei, dem AMS, den Wiener Netzen sowie zuständigen Dienststellen der Stadt Wien durchgeführt. Zwei Personen ohne medizinische Ausbildung wurden beim Empfang bzw. der Ausübung der Behandlungen angetroffen und deshalb von der Polizei einvernommen. Die angezeigten Delikte umfassen unter anderem Kurpfuscherei, unbefugte Gewerbeausübung, Schwarzarbeit, Verstoß gegen das Ärztegesetz und illegaler Gasbezug.

Kundinnen wollten Korrekturen von vorherigen Eingriffen

Zum Zeitpunkt des Einsatzes herrschte reger Zustrom an Kundinnen. Einige kamen laut eigenen Angaben, weil sie Korrekturen an vorherigen Eingriffen vornehmen lassen wollten, da die Ergebnisse unzufriedenstellend gewesen seien, hieß es in der Aussendung.

“Wir sehen hier eine gefährliche Tendenz: Menschen ohne medizinische Qualifikation greifen zu Spritzen und Substanzen, die im schlimmsten Fall zu schweren Gesundheitsschäden führen können. Diese illegalen Eingriffe werden in Hinterzimmern ohne Aufklärung, ohne medizinische Standards und ohne Verantwortung durchgeführt”, betonte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Stadt Wien macht derzeit in einer Informationskampagne auf die Gefahren von illegalen Schönheitsbehandlungen aufmerksam.