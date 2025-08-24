Aktuelle Seite: Home > Chronik > Erntehelfer bei Unfall schwer verletzt
Einsatz für Rettungskräfte in Kaltern

Erntehelfer bei Unfall schwer verletzt

Sonntag, 24. August 2025 | 15:09 Uhr
539093694_1077696751097147_6497416873970545722_n
Facebook/FF Tramin
Schriftgröße

Von: AP

Kaltern – Am Sonntagmittag kam es in Klughammer bei der Apfelernte zu einem schweren Arbeitsunfall. In Gmund stürzte ein Erntehelfer mit einer Erntemaschine über eine Straßenböschung und wurde dabei unter dem Gerät eingeklemmt.

Anwesende Arbeiter reagierten sofort, befreiten den Verletzten und alarmierten die Rettungskräfte. Binnen weniger Minuten waren das Weiße Kreuz Unterland, die Feuerwehren von Tramin und St. Josef am See sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 1 vor Ort. Der Notarzt versorgte den Mann, der trotz erheblicher Verletzungen stets ansprechbar blieb, ehe er ins Krankenhaus geflogen wurde.

Facebook/FF Tramin

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und unterstützten bei der Bergung. Die Carabinieri haben Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

