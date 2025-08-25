Erntehelfer zwischen Hebebühne und Apfelzeile eingeklemmt

Von: mk

Branzoll – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am heutigen Montag in den Apfelwiesen von Branzoll ereignet. Aus noch ungeklärten Gründen wurde ein ausländischer Erntehelfer zwischen einer Hebebühne und einer Apfelzeile eingeklemmt.

Wie Zugskommandant Tomas Micheletti gegenüber Südtirol News erklärt, wurde kurz vor 9.00 Uhr am Vormittag Alarm geschlagen. Bei Ankunft der Wehrleute war der Mann bereits befreit. Kollegen hatten dem Arbeiter geholfen, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Die Freiwillige Feuerwehr Branzoll transportierte den Verletzten zur Straße, wo er vom Notarzt des Weißen Kreuzes und Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt wurde. Auch der Notarzt stand im Einsatz.

Der Mann war während der gesamten Rettungsaktion ansprechbar und wurde anschließend ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.

Nach rund einer Stunde kehrte die Feuerwehr Branzoll in ihre Kaserne zurück. Die Freiwillige Feuerwehr Auer, die ebenfalls alarmiert worden war, musste nicht mehr eingreifen. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären.