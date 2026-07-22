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Gesuchter Straftäter geht Polizei ins Netz

Europäischer Haftbefehl: Falle schnappt im Schlerngebiet zu

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 17:10 Uhr
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Quästur
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Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in einem Hotel im Schlerngebiet einen 27-jährigen Polen verhaftet, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Der Grund: ein brutaler Raubüberfall in einer Privatwohnung in Bayern, der im vergangenen Jahr verübt worden war.

Der junge Mann soll daran beteiligt gewesen sein und ist in der Folge untergetaucht. Laut Vorwürfen war der 27-Jährige in die Wohnung gemeinsam mit zwei Komplizen eingebrochen.

Die Täter fesselten die Besitzerin darauf mit Klebeband und erbeuteten Wertsachen im Gesamtwert von 100.000 Euro.

Der Mann wurde in das Bozner Gefängnis überstellt.

Bezirk: Salten/Schlern

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