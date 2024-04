Evakuierungen in russischer Ural-Region wegen Hochwasser

Die Behörden in der russischen Ural-Region Kurgan haben eine Evakuierung mehrerer Bezirke wegen Hochwassers angeordnet. “Jetzt ist es an der Zeit, die Sachen und Dokumente zu packen und einen Platz für die Haustiere zu finden”, teilten sie über Telegram mit. In Kurgan liegt die Schützenpanzer-Fabrik Kurganmaschsawod, ein wichtiger Teil der russischen Rüstungsindustrie. Berichte über eine Beeinträchtigung des Werks lagen zunächst nicht vor.

In der Region kommt häufiger zu Überschwemmungen. Dieses Jahr sind sie jedoch ungewöhnlich schwer. In Kurgan hat der Fluss Tobol den Behörden zufolge den höchsten Stand seit 1994 überschritten.

In der ebenfalls von Überschwemmungen betroffenen Region Orenburg gingen die Pegelstände unterdessen zurück. Die Orsk-Raffinerie nahm am Freitag die Treibstoffproduktion wieder auf, nachdem sie wegen der Fluten gestoppt worden war.