Ex-Ratsmitglied Vittorio Cavini verstorben

Meran – Am Donnerstagabend ist im Alter von 86 Jahren Vittorio Cavini verstorben. In Cento di Ferrara geboren, übersiedelte Cavini in seiner Jugendzeit zusammen mit seiner Familie nach Meran.

Als Journalist und Schriftsteller und für sein Engagement im Kulturbereich bekannt, hatte Vittorio Cavini in den siebziger und achtziger Jahren und drei Amtszeiten lang den P.S.I. im Gemeinderat vertreten. Die Stadtverwaltung drückt seinen Familienangehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus.