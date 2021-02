Fall Neumair: Etsch gibt Gegenstände frei

Bozen – Auch am Sonntag blieb die Suche nach dem seit dem 4. Jänner vermissten Peter Neumair ergebnislos. Die Spezialtaucher der Carabinieri sind aber noch knapp eine Woche an und in der Etsch zwischen Bozen und Mori im Einsatz, um nach dem pensionierten Lehrer zu suchen.

Die Spezialeinheit aus Genua hat jedoch am gestrigen Sonntag laut der Tageszeitung Alto Adige eine Reihe von Gegenständen aus dem Fluss geholt, die nun genau untersucht werden sollen. Sie könnten mit dem Fall in Zusammenhang stehen und womöglich Peter Neumair gehören. Um welche Gegenstände es sich genau handelt, darüber schweigen sich die Ermittler aus.

Das Tauchen in einem Fluss wie der Etsch ist schwierig. Die Strömung und die schlechten Sichtverhältnisse lassen zum Teil nur ein Vortasten der Taucher zu.