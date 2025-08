Familienausflug endet tragisch

Südtiroler [79] bei Wanderung am Rosskopf tödlich verunglückt

Von: luk

Sterzing – Bei einem tragischen Bergunfall ist am Sonntagvormittag ein 79-jähriger Mann aus Olang ums Leben gekommen.

Der Senior war gemeinsam mit seiner Familie auf einem Wanderweg am Rosskopf unterwegs, als er an einer ausgesetzten Stelle ausrutschte und rund 200 Meter in die Tiefe stürzte.

Trotz sofort alarmierter Rettungskräfte und dem Einsatz des Notarzthubschraubers Pelikan 2 konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.

Im Einsatz standen auch die Bergretter des AVS Sterzing und des CNSAS Sterzing sowie die Finanzwache, die die Bergung übernahm.