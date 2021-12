Feiertag ruft Diebe auf den Plan

Fünf Anzeigen in Brixen

Brixen – Fünf Langfinger hat die Ortspolizei in Brixen überführt, die am Feiertag am 8. Dezember bzw. kurz zuvor zugeschlagen haben. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, waren in manchen Fällen die Aufnahmen von Überwachungskameras entscheidend.

Gerade an Mariä Empfängnis ist in den Städten viel los, wenn kurz vor Weihnachten viele Menschen in die Geschäfte strömen. Das Getümmel wollten zwei junge Erwachsene aus Rumänien offenbar ausnutzen.

Vor dem Storey Concept Store, einem Geschäft für Geschenkartikel in der Nähe des Domplatzes, wollten die beiden ein Paar Handschuhe entwenden, die im Außenbereich ausgestellt waren. Die zwei wurden mit aufs Revier gebracht und auf freiem Fuß wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Die Handschuhe konnten Inhaber des Geschäfts zurückgegeben werden.

Am selben Tag spürte die Ortspolizei eine Person auf, die am 6. Dezember Geld aus der Covid-Teststation der Apotheke Peer entwendet hat. Auch in diesem Fall kassierte die Person eine Anzeige wegen erschwerten Diebstahls.

Außerdem wurden die Beamten in ein Geschäft im Stadtzentrum gerufen. Zwei Minderjährige hatten dort ebenfalls versucht, ein Paar Handschuhe zu entwenden. Die beiden wurden identifiziert und deren Eltern übergeben.

Auch in diesem Fall konnten die Handschuhe sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Die Ortspolizei hat die Jugendstaatsanwaltschaft über den Vorfall informiert.

Am Donnerstag und am Freitag wurden den Beamten hingegen erneut Zwischenfälle mit Personen gemeldet, die eine Invalidität vortäuschen. In diesem Fall wurden „Spenden“ gesammelt, um vermeintlich taubstumme und beeinträchtigte Kinder zu unterstützen.